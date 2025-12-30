Recentemente, sono state ricevute numerose denunce motivate in merito a questioni legate al calcio nazionale. Questa situazione mette in evidenza l'importanza di un’attenzione costante e di un impegno condiviso per garantire trasparenza e correttezza nel settore. La gestione di tali segnalazioni è fondamentale per promuovere un ambiente sportivo più equo e rispettoso delle regole.

Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: "Il motivo è chiaro: abbiamo ricevuto molte denunce giustificate. Ci sono persone che non lo vedono perché sono daltoniche," spiegato Simonelli a Radio Anch'io Sport secondo quanto riportato da 'Olé'. Quello che per anni è stato un aiuto per giocare sulla neve – quel pallone arancione che risaltava sul manto bianco – ora è diventato un ostacolo per calciatori, arbitri e tifosi daltonici. Il pallone invernale per la stagione 202526, prodotto da Puma e pensato per i mesi più duri, era già pronto all'uso.

In piazzetta reale abbiamo ricevuto i saluti del Prefetto, insieme alle autorità locali, in occasione del tradizionale incontro di fine anno tra le Forze dell'Ordine e le istituzioni pubbliche e private che concorrono a garantire la sicurezza della cittadinanza. - facebook.com facebook

