Abbiamo avvistato uno dei delfini più rari del pianeta | la pinna sembra l'orecchio di Topolino e vive in Nuova Zelanda
Abbiamo avvistato in Nuova Zelanda il cefalorinco di Hector, il delfino più piccolo al mondo. La sua pinna ricorda un orecchio di Topolino e si tratta di una delle specie più rare, con meno di 50 esemplari conosciuti. Questo avvistamento rappresenta un’occasione importante per la conservazione di una sottospecie in grave rischio di estinzione.
Avvistato in Nuova Zelanda il delfino più piccolo del mondo, il cefalorinco di Hector. Potrebbe appartenere alla sottospecie più rara e a rischio critico di estinzione, con poco più di 50 individui rimasti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
