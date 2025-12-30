Abbadia approva il Bilancio 2026 | fari sulla ciclopista e sul Parco Ulisse Guzzi

Abbadia Lariana ha approvato il Bilancio 2026, che prevede investimenti sulla ciclopista e sul Parco Ulisse Guzzi. Il sindaco Roberto Azzoni ha definito il documento come un bilancio

"Un Bilancio sano, solido e prudenziale": così il sindaco di Abbadia Lariana, Roberto Azzoni, lunedì sera ha presentato il documento di previsione 202628, approvato dal Consiglio comunale contestualmente al Documento unico di previsione 202628 e al Piano triennale delle opere pubbliche.Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Morciano approva il bilancio, tutte le imposte restano invariate. Fondi per cimitero e parco del Conca Leggi anche: Fari puntati sul bilancio comunale, la Corte dei Conti: "Ci sono errori". E 'bacchetta' l'ex sindaco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Approvato il bilancio unico previsionale 2026 dell’Università di Siena; Abbadia. Il Consiglio comunale approva il Bilancio: “Sano, solido e prudenziale”; Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia approva Bilancio di previsione e Documento Unico di Programmazione; Approvato il bilancio di previsione, Montepulciano investe su sociale, sviluppo e manutenzione del territorio. Abbadia approva il Bilancio 2026: fari sulla ciclopista e sul Parco Ulisse Guzzi - Tre le opere pubbliche sotto i fari, compresa la messa in sicurezza dei piani viari ai Resinelli. leccotoday.it

Abbadia San Salvatore: approvato il bilancio di previsione 2026–2028 - Il Consiglio comunale di Abbadia San Salvatore ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028, confermando una scelta politica ... ilcittadinoonline.it

Tasse invariate ad Abbadia: "Spesa sociale rafforzata. Segnale forte alla comunità" - 2028 "Abbiamo deciso di ridurre il costo del suolo pubblico e dare continuità al bando pop- msn.com

Completata via Abbadia e vicolo Orti Traiani. Il 29 dicembre si riunisce il Consiglio Comunale per approvare il bilancio preventivo 2026 con 2 milioni di asfalti in programma. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.