Abano Street Christmas | eventi da Capodanno all' Epifania

Abano Street Christmas 2025 è un evento che accompagna la città durante le festività di fine anno, offrendo un calendario di iniziative dal 1° gennaio al 6 gennaio 2026. Durante questo periodo, la manifestazione propone spettacoli, musica dal vivo e tradizioni distribuite tra le principali piazze e l’Isola, creando un’occasione di incontro e condivisione per residenti e visitatori.

Leggi anche: Abano Street Christmas 2025: tutti gli eventi della settimana di Natale Leggi anche: Tutti gli eventi in programma per le festività a Natale, ecco "Abano street Christmas 2025" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Abano Street Christmas 2025: tutti gli eventi della settimana di Natale dal 24 al 28 dicembre 2025; Abano Street Christmas entra nel vivo: eventi, spettacoli e pattinaggio nel week end; Abano Terme: il fascino delle feste natalizie; "Bollicine", la festa dei grandi vini a Bresseo di Teolo è di nuovo un successo. Abano Street Christmas entra nel vivo: eventi, spettacoli e pattinaggio nel week end - Nel week end spettacoli itineranti, musica, eventi scenografici e pattinaggio sul ghiaccio animeranno il centro e i ...

ABANO STREET CHRISTMAS Tutta la meraviglia delle feste ad Abano Terme! ATTENZIONE Causa maltempo, tutti gli eventi previsti per mercoledì 24 dicembre sono annullati. Comune di Abano Terme 6 dicembre 2025 - 6 gennaio 2026 Abano - facebook.com facebook

