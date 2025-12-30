Dopo l’incidente di ieri sera e il tamponamento di questa mattina, la A26 tra Genova e Gravellona Toce presenta ancora disagi. Il traffico è rallentato o in tilt nel tratto del passo del Turchino, causando ulteriori difficoltà ai viaggiatori. La situazione rimane sotto monitoraggio, con possibili ripercussioni sulla viabilità nella zona.

Nuovi disagi sulla A26 Genova–Gravellona Toce, dopo il grave incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 21 all’altezza del passo del Turchino, in località Mele, e un tamponamento verificatosi questa mattina nello stesso tratto. Il bilancio dell’incidente di ieri è stato drammatico: un morto e 26 feriti. Nel maxi-scontro sono rimasti coinvolti due camion, un pullman turistico e due autovetture, rimaste schiacciate tra i mezzi pesanti. L’autista del pullman è deceduto sul colpo. Tra i passeggeri del mezzo turistico, quattro hanno riportato fratture agli arti superiori, quattro un trauma cranico, mentre gli altri sono stati valutati dai sanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - A26, nuovi disagi dopo la strage di ieri: traffico in tilt

