a zona bianca il capodanno extra lusso dei super ricchi

Giuseppe Brindisi torna questa sera, martedì 30 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di Zona Bianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 30 dicembre 2025. La nuova puntata, eccezionalmente di martedì, si aprirà con un bilancio dell’anno con i temi che hanno maggiormente animato l’opinione pubblica: l’operato del Governo e il lavoro delle opposizioni, i movimenti pro-Pal, la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi e la vicenda della ‘famiglia nel bosco’. Zona Bianca dedicherà un’ampia pagina al caso Garlasco, arricchita da documenti, testimonianze e intercettazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

