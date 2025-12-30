A Tresigallo una ’Sagra di qualità’ Numeri record oltre 2mila presenze

A Tresigallo, la Pro Loco si distingue ancora, chiudendo il 2025 con numeri record: oltre 2.000 presenze alla tradizionale sagra. Un risultato che conferma l’apprezzamento per un evento che, grazie alla sua qualità, ha ottenuto il riconoscimento del marchio nazionale Unpli

Il 2025 si chiude, per la Pro Loco di Tresigallo, con un riconoscimento importante, quello del marchio nazionale Unpli " Sagra di Qualità ". Il titolo, già conseguito nel 2024 dalla " Sagra del Pollo " curata dalla Pro Loco di Formignana, è tornato a Tresignana grazie al successo della tradizionale sagra decembrina " A zzuèn al maiàl in piàza ". "É stata una sagra straordinaria, l’ho detto nella serata finale, ma intendo ribadirlo ancora una volta, perché grazie all’impegno, alla passione ed alla competenza dimostrata in ogni attività, abbiamo centrato l’obiettivo. Siamo "Sagra di Qualità". E non è solo un fregio da mettere affianco al nostro logo ma il risultato del lavoro, della dedizione e dell’armonia che via via in questi ultimi anni è andata crescendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

