A Taiwan Pechino viola nuovamente l’ordine internazionale Parla l’ambasciatore Tsai

Il 29 dicembre 2025, il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito cinese ha annunciato un’esercitazione militare intorno a Taiwan, sostenendo di voler inviare un messaggio alle forze separatiste e di interferenza esterna. L’ambasciatore Tsai commenta questa iniziativa come una violazione dell’ordine internazionale, evidenziando le tensioni crescenti nella regione e la delicatezza della situazione tra Taiwan e la Cina.

“Il 29 dicembre 2025, il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina ha annunciato che, con il pretesto di lanciare un severo avvertimento alle ‘forze separatiste del Taiwan Indipendente’ e le ‘forze di interferenza esterne’, avrebbe tenuto un’esercitazione congiunta chiamata ‘Missione Giusta-2025’ nel perimetro marittimo e aereo attorno a Taiwan, dalle 8:00 alle 18:00 del giorno successivo (30 dicembre). Questo atto sfida nuovamente l’ordine internazionale basato sulle regole e danneggia gravemente la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan e della regione”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A Taiwan Pechino viola nuovamente l’ordine internazionale. Parla l’ambasciatore Tsai Leggi anche: Taiwan, scontro tra Cina e Giappone: Pechino convoca l'ambasciatore nipponico | Tokyo: "Nostra linea resta immutata" Leggi anche: Taiwan accende i toni fra Tokyo e Pechino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Taiwan Pechino viola nuovamente l’ordine internazionale. Parla l’ambasciatore Tsai - “Il 29 dicembre 2025, il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina ha annunciato che, con il pretesto di lanciare un severo avvertimento alle ‘forze separatiste del ... formiche.net

Justice Mission, cosa significano le nuove esercitazioni di Pechino attorno a Taiwan - La Cina ha avviato una nuova e ampia tornata di esercitazioni militari attorno a Taiwan, aumentando la pressione sull’isola a poche settimane dall’approvazione, da parte di Taipei, del più grande pacc ... formiche.net

Tensione Cina - Taiwan, l'accusa di "intimidazione" a Pechino per l'inizio delle esercitazioni militari - Sale la tensione tra Cina e Taiwan, Pechino lancia nuove esercitazioni militari attorno all'isola: la dura condanna di Taipei ... virgilio.it

Taiwan sotto pressione, Pechino insiste: razzi, jet e fuoco reale nel nuovo video di propaganda x.com

Sky tg24. . Nuove esercitazioni militari della Cina attorno a Taiwan, l’isola democratica che Pechino rivendica come propria. Tra i mezzi impiegati cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota. Taipei parla di "provocazioni" e di "inti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.