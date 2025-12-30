A Sanremo la ‘campana dei bimbi non nati’ | polemica contro la scelta del vescovo

A Sanremo, la decisione di collocare la 'campana dei bimbi non nati' nella torretta della Villa Giovanna d’Arco ha suscitato polemiche. La scelta, criticata da alcuni, ha generato discussioni sul significato e sull’impatto simbolico di questa installazione. La vicenda evidenzia le diverse interpretazioni e sensibilità legate a temi etici e religiosi nella comunità locale.

È polemica per la ' campana dei bimbi non nati ' collocata nella torrella della Villa Giovanna d'Arco a Sanremo. Inaugurata lo scorso 28 dicembre, giorno in cui si celebra la Festa dei Santi Innocenti Martiri, risuonerà ogni sera alle 20. "È una campana che mette alla gogna pubblicamente la libertà di scelta delle donne – interviene Cristina Carelli, presidente della Di.Re – Simbolicamente questa iniziativa è paragonabile alla reazione violenta di molti uomini che rifiutano l'affermazione di libertà delle donne. Il fatto che ciò avvenga per iniziativa di una istituzione come la Chiesa conferma la strutturalità del fenomeno.

