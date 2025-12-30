A Sanremo il vescovo installa la campana contro l’aborto | Suonerà ogni sera alle 20 Scoppia la polemica

Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, ha installato una campana chiamata «dei bimbi non nati», che suonerà ogni sera alle 20. L'iniziativa, avviata il 28 dicembre, ha suscitato diverse reazioni nella comunità, accendendo un dibattito pubblico sul tema dell’aborto e dell’impegno religioso in ambito sociale. La scelta ha generato discussioni sia a livello locale che nazionale.

Fa discutere l’iniziativa del vescovo diocesano di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, che ha deciso di inaugurare a Sanremo una « campana dei bimbi non nati », entrata in funzione il 28 dicembre e che da due giorni risuona ogni sera alle 20. Secondo quanto spiegato in una nota della curia, la campana è stata fusa in occasione dei “40 Giorni per la Vita” 2021-2022 e nasce «dal desiderio di dare voce a chi non ha potuto avere voce, custodendo nel cuore della Chiesa il ricordo dei bambini non nati a causa dell’aborto». La data scelta per l’inaugurazione non è casuale: il 28 dicembre, infatti, la Chiesa ricorda la strage evangelica degli innocenti, una memoria che – sottolinea la diocesi – «si intreccia con quella dei bimbi non nati del nostro tempo». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sanremo, il vescovo fa installare la “campana dei bimbi non nati”: suonerà ogni sera alle 20 contro l’aborto Leggi anche: Sanremo, la “campana dei bimbi non nati” suonerà ogni sera contro l’aborto: polemiche per l’iniziativa del vescovo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Sanremo il vescovo installa la “campana per i bambini non nati”. Suonerà ogni sera alle 20; Sanremo: dure accuse dal consigliere imperiese Verda alla 'Campana per i bambini mai nati' fatta installare dal Vescovo; Sanremo, nuova sede dei vigili: aumenta di 100mila euro il costo dell'opera per l'installazione della fibra ottica; Paura alla stazione Colosseo della metro C, evacuata per falso allarme incendio. Sanremo, il vescovo fa installare la “campana dei bimbi non nati”: suonerà ogni sera alle 20 contro l’aborto - L'hanno chiamata la "campana dei bimbi non nati": dal 28 dicembre suona ogni sera alle 20 a Sanremo, dalla sede della diocesi in pieno centro, come una ... ilfattoquotidiano.it

A Sanremo il caso della campana anti-aborto: il centrosinistra contesta il vescovo Suetta - Si apre un caso a Sanremo dopo la decisione del vescovo diocesano, Antonio Suetta, di inaugurare una “Campana dei bimbi non nati”, collocata nella torretta di Villa Giovanna d’Arco, sede della diocesi ... altarimini.it

A Sanremo la ‘campana dei bimbi non nati’: polemica contro la scelta del vescovo - È polemica per la 'campana dei bimbi non nati' collocata nella torrella della Villa Giovanna d’Arco a Sanremo. msn.com

Massima stima per il vescovo di Sanremo mons. Antonio Suetta che ha installato una campana che suonerà ogni sera alle 20 per ricordare i milioni di bambini che ogni anno vengono uccisi con l'aborto. Solo in Italia sono stati eliminati oltre 6 milioni di bambin - facebook.com facebook

È nato un caso a Sanremo, dopo la decisione del vescovo diocesano Antonio Suetta di inaugurare una 'Campana dei Bimbi non Nati' collocata nella torretta di Villa Giovanna d'Arco (sede della diocesi). Benedetta il 5 febbraio 2022 durante la veglia di preghie x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.