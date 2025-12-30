a salerno notevole aumento delle denunce per codice rosso

A Salerno si registra un aumento delle denunce relative al Codice Rosso nel 2025. L’anno ha visto un’intensa attività operativa e di prevenzione, coordinata dalle autorità giudiziarie e dalle istituzioni locali. Questo incremento riflette l’attenzione crescente verso i reati che richiedono interventi rapidi, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine e delle istituzioni nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone.

Tempo di lettura: 2 minuti “È stato un 2025 impegnativo da tanti punti di vista, un anno in cui non sono mancate le attività operative, portate a termine grazie all’indirizzo e al coordinamento dell’autorità giudiziaria, l’attività di prevenzione, grazie al coordinamento del prefetto e di tutto il comitato provinciale”. Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre a margine del bilancio di fine anno tracciato. “Abbiamo un innalzamento considerevole delle denunce per Codice Rosso: questo è il dato che caratterizza, dal nostro punto di vista, il 2025. Un innalzamento che può essere interpretato come un dato positivo, perché l’aumento delle denunce rappresenta una dimostrazione di una maggiore consapevolezza del problema, ma è altrettanto vero che diversi episodi che si sono verificati nel corso dell’anno dimostrano che serve anche un cambiamento culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

