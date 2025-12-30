a riccione suona italodisco the kolors energia e grandi hit

A Riccione, la musica degli Italodisco risuona con il ritmo dei The Kolors, che portano energia e grandi successi. Anche se

‘Questa non è Ibiza’ cantano – e canteranno – i The Kolors in uno dei loro brani più celebri, ma oggi l’atmosfera a Riccione promette essere la stessa. Ad inaugurare i festeggiamenti dell’attesa notte di Capodanno infatti sarà proprio la band di Antonio ‘Stash’ Fiordispino, che con i compagni Alex Fiordispino e Dario Iaculli offrirà al pubblico riccionese molto più che una semplice performance. Oggi alle 18, con il loro arrivo sul palco di piazzale Ceccarini, prenderà il via uno spettacolo energico e travolgente, in grado di far ballare e cantare tutti quanti, grandi e piccoli, ancor prima del countdown per l’anno nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

