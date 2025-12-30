A progressive rock night con i Solis Umbra al teatro al Convento
Oltre sessant’anni di storia del progressive rock rivivono a Palermo in una serata che unisce musica e narrazione. “A progressive rock night” va in scena il 23 gennaio alle ore 21 al Teatro Al Convento, in via Castellana Bandiera, proponendo un viaggio sonoro dentro uno dei generi più iconici e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
