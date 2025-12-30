A Prato la stazione diventa area di concerti con l' orchestra Edoardo Chiti
A Prato, la stazione centrale si trasforma in area di concerti con l'Orchestra Edoardo Chiti. Il 1° gennaio alle ore 17, l’atrio ospiterà un concerto diretto dal Maestro Leonardo Gabuzzini, organizzato dal Comune di Prato. Un’occasione per iniziare il nuovo anno con musica in un contesto insolito, valorizzando uno spazio pubblico attraverso un evento culturale di rilievo.
Prato, 30 dicembre 2025 - Un concerto nell'atrio di una stazione. Accade a Prato: l’ Orchestra ritmo-sinfonica Edoardo Chiti diretta dal Maestro Leonardo Gabuzzini, come da tradizione, darà il benvenuto al nuovo anno il 1 gennaio alle ore 17 nell’atrio della Stazione Centrale di Prato, con un concerto organizzato dal Comune di Prato. Diventato un appuntamento largamente atteso e seguito dai cittadini, giunto alla sua 21a edizione, il concerto vuole costituire un benaugurante motivo di ripartenza annuale per tutti i pratesi che vorranno ritrovare il gusto di ascoltare la loro storica “banda”, da decenni ormai trasformatasi in orchestra ritmo sinfonica, e festeggiare insieme, con il linguaggio universale della musica, l’inizio del nuovo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
