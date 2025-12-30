A pochi mesi dal traguardo finale del Pnrr | quello che è stato fatto e quello che non si farà nell' Agrigentino
A pochi mesi dalla conclusione del PNRR, è importante valutare i risultati raggiunti in provincia di Agrigento. Se da un lato sono stati fatti passi avanti, dall'altro ci sono ancora interventi che non si realizzeranno. Un’analisi obiettiva permette di comprendere lo stato attuale e le sfide future per lo sviluppo del territorio.
In provincia di Agrigento la grande occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di restare incompiuta. Il 2025 sarà l’ultimo anno intero utile per spendere i fondi europei destinati all’Italia dopo la pandemia. Il Pnrr ha finanziato decine di interventi in sanità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
A pochi mesi dal traguardo finale del Pnrr: quello che è stato fatto e quello che non si farà nell'Agrigentino
