A Palermo c' è chi si tuffa in mare

A Palermo, nonostante sia inverno, il clima mite invoglia molti a frequentare le spiagge di Mondello. Con temperature tra i 18 e i 20 gradi e giornate di sole, alcuni decidono di immergersi nel mare, seguendo una tradizione che combina il piacere dell'aria aperta con le caratteristiche climatiche della regione. Questa scelta riflette le peculiarità del clima mediterraneo e l’attitudine della città a vivere l’esterno tutto l’anno.

Il calendario dice inverno, ma a Palermo, anche quest'anno, complici le alte temperature (intorno ai 18–20 gradi) e le giornate di sole, in tanti hanno scelto di andare in spiaggia a Mondello. Così, anche a fine anno, c'è chi non rinuncia a un tuffo, persino senza il costume. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Palermo c'è chi si tuffa in mare Leggi anche: Curiosità, Tina si tuffa in mare a novembre Leggi anche: Si getta in mare per togliersi la vita, poliziotto si tuffa e lo salva Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Si tuffa e finisce tra le eliche di un gommone: giovane muore a Palermo - Tragedia a Mondello, dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. tg24.sky.it Panorama Italy. . Buongiorno da Palermo, un mare di gente in spiaggia a mondello - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.