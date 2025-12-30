A Milano la cultura non è evasione | Sbagliato moltiplicare gli eventi Le mostre sono luoghi per capire

A Milano, la cultura si distingue per il suo carattere riflessivo e educativo. Con una vasta presenza di musei, mostre e eventi, la città offre opportunità per approfondire e comprendere le diverse sfaccettature dell’arte e della storia. Non si tratta di evasione, ma di un modo per arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso spazi pensati per favorire la conoscenza e il dialogo.

Milano è una delle città con la più alta densità di offerta culturale in Europa: musei, mostre, festival e rassegne scandiscono un calendario continuo e capillare. Tuttavia, i dati restituiscono una verità meno scontata: non è la quantità di cultura a fare la differenza, ma il modo in cui viene vissuta. Il sistema culturale privato rappresenta oggi uno dei pilastri strategici dello sviluppo sociale ed economico del Paese, operando in stretta integrazione con il settore pubblico. In questo contesto nasce la Community Valore Cultura, promossa da Teha Group, Fondazione Bracco, Fondazione Biscozzi Rimbaud, Fondazione Elpis, Fondazione Golinelli e Fondazione Rovati, con l'obiettivo di creare uno spazio stabile di progettazione strategica e riflessione avanzata sul ruolo della cultura nei territori.

