A Milano arriva il gelo di Capodanno | freddo e temperature sotto zero

A Milano si prevede un'ondata di freddo intenso e temperature sotto zero nelle giornate di Capodanno, secondo le previsioni di 3Bmeteo. Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da un clima invernale rigido, con possibili effetti sul traffico e sulla vita quotidiana. È consigliabile adottare le opportune precauzioni per affrontare le basse temperature e mantenere la sicurezza durante il periodo più freddo dell’anno.

Freddo intenso e pungente. Vero. Invernale. È quello che succederà a Milano nelle prossime ore secondo i meteorologi di 3Bmeteo. La causa di questo abbassamento delle temperature è una sola: aria fredda che scende dal Nord."L'ultimo giorno dell'anno porterà con sé aria più fredda dal Nord-Europa.

Provincia, arriva il gelo per Capodanno - Secondo il Consorzio Lamma, in calo soprattutto le massime. noitv.it

Gelo lampo sull'Italia, Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo - Tra il pomeriggio di martedì 30 e la giornata mercoledì 31 dicembre, l’Italia verrà raggiunta da una colata d’aria fredda di origine artico- msn.com

