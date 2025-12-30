A Lucera la storia si racconta attraverso i carteggi antichi della mostra-evento ' Inchiostri di luce'

A Lucera, la mostra ‘Inchiostri di luce’ esplora la memoria attraverso antichi documenti e lettere. L'evento, in programma sabato 3 gennaio alle 19 presso ‘Utò-Lo Spazio della Luce’, invita a riscoprire come la carta e la penna abbiano conservato e trasmesso storie e ricordi nel tempo. Un’occasione per avvicinarsi alla memoria come materia viva, attraverso un percorso di dialogo e riflessione.

La memoria come materia viva, affidata alla carta e alla penna. È questo il nucleo di 'Inchiostri di luce: dialoghi sulla memoria', la mostra-evento in programma sabato 3 gennaio alle 19 nello spazio laboratoriale dell'associazione di promozione sociale 'Utò-Lo Spazio della Luce' a Lucera.

