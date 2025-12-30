A Linate è arrivato il fotovoltaico | coprirà il 20% del fabbisogno dell' aeroporto

30 dic 2025

A Linate è stato attivato un nuovo impianto fotovoltaico, realizzato dal gruppo A2A all’interno dello scalo gestito da Sea. Questa installazione coprirà circa il 20% del fabbisogno energetico dell’aeroporto, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse e alla riduzione dell’impatto ambientale della struttura. L’intervento rappresenta un passo importante verso l’integrazione di energie rinnovabili nelle infrastrutture aeroportuali milanesi.

È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal gruppo A2A, all'interno dello scalo di Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano. Fornirà il 20% dell'energia utilizzata giornalmente nell'aeroporto.Risparmio di 5mila tonnellate di CO2Dotato delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

