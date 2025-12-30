A Lazzaro l’eccellenza agricola dell’azienda Lucisano

A Lazzaro, l’azienda agricola Lucisano si distingue per l’eccellenza e l’attenzione alla qualità. La Calabria, regione di forte tradizione agricola, si conferma esempio di innovazione e rispetto dell’ambiente. La collaborazione tra identità locale e pratiche moderne permette di mantenere elevati standard produttivi, valorizzando le risorse del territorio e offrendo prodotti autentici e di qualità.

"La Calabria rappresenta in Europa un esempio virtuoso per l'agricoltura, capace di coniugare identità, innovazione e qualità delle produzioni". A dichiararlo l'europarlamentare calabrese Giusi Princi che ha visitato l'azienda agricola Lucisano, attiva da oltre un secolo a Lazzaro (Motta San.

