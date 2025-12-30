A Dovadola, le festività proseguono con l’appuntamento

Fino all'Epifania, a Dovadola in piazza Enrico Berlinguer torna "Zoc ad Nadel", il consueto appuntamento organizzato ogni anno a cavallo delle festività natalizie. Anche in questa occasione a guidare il calendario di eventi sarà la gastronomia grazie agli stand presenti in piazza e aperti ogni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - A Dovadola le feste proseguono all'insegna del gusto, fino all'Epifania in piazza torna "E Zoc ad Nadel"

Leggi anche: 50 anni di "Zoc ed Nadel", a Modigliana per le feste gusto e intrattenimento arrivano in piazza

Leggi anche: E Zoc ad Nadel, stasera cena con la Pro loco. Domani tocca all’Avis

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dovadola, festa per i 100 anni di Domenica - Nei giorni scorsi la signora Domenica Valentini ha festeggiato i 100 anni, presso la casa di riposo ‘Zauli’ di Dovadola, dove vive dal 2022. ilrestodelcarlino.it

informazioni statale SS67 Causa frana nel comune dí Dovadola,altezza Ospedale, traffico direzione Forlì e direzione Firenze bloccato. Si consiglia il passaggio da San Zeno e Provinciale del Rabbi. Ci è stato comunicato che entro un paio d’ore dovrebbe ri - facebook.com facebook