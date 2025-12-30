A Chieti si festeggia l' ultimo con gli ultimi | una festa aperta a tutti alla Capanna di Betlemme

A Chieti, si celebra l'evento “L’ultimo con gli ultimi”, una serata dedicata alla solidarietà e alla condivisione. La festa si svolge alla Capanna di Betlemme, offrendo un’occasione di incontri e ascolto, aperta a tutti, indipendentemente dalla situazione economica o dalle compagnie. Un momento di calore e semplicità per chi desidera trascorrere un serata diversa, in un’atmosfera di rispetto e comunità.

Una serata aperta a tutti: sia a chi non può permettersi di pagare il tradizionale cenone, sia a chi non sa con chi festeggiarlo. La speciale festa dell'ultimo dell'anno si terrà mercoledì 31 dicembre nella Capanna di Betlemme di Chieti, la casa di accoglienza per senza fissa dimora e famiglie.

