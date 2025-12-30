A chi non si capacita a chi si sente smarrito a chi piange a chi non molla mai… un abbraccio e buon 2026
A chi si trova in difficoltà, a chi si sente smarrito o triste, e a chi nonostante tutto continua a lottare: un abbraccio sincero e i migliori auguri per il 2026. In momenti di incertezza, è importante ricordare che non si è soli. Questo articolo vuole offrire un messaggio di vicinanza e speranza, accompagnando il percorso verso il nuovo anno con sincerità e rispetto.
