A distanza di oltre quarant’anni, le indagini su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori continuano a evolversi. Nel 2025 si registra una nuova fase con approfondimenti giudiziari, audizioni parlamentari e l’esplorazione di piste finora trascurate, mantenendo vivo l’interesse su due casi ancora irrisolti.

AGI - Nel 2025 i casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a oltre quarant'anni dalle rispettive scomparse, conoscono una nuova fase investigativa segnata da indagini giudiziarie, audizioni parlamentari e piste rimaste a lungo inesplorate. Due vicende distinte, come ribadito più volte dalla Commissione bicamerale d'inchiesta, ma oggi accomunate da un rinnovato sforzo di verità. Sul fronte Orlandi, la novità più rilevante riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande, ex compagna di corso di Emanuela alla scuola di musica "Tommaso Ludovico da Victoria". La donna è accusata di false informazioni al pubblico ministero nell'ambito della nuova inchiesta riaperta nel maggio 2023 dalla procura di Roma, coordinata dal pm Stefano Luciani e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A che punto sono le indagini su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Leggi anche: La possibile pista su Mirella Gregori, l’altra ragazza scomparsa come Emanuela Orlandi: «C’è l’identikit di un uomo»

Leggi anche: Non solo Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: “Tra maggio e giugno 1983 sei minori scomparse vicino al Vaticano”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Emanuela Orlandi e la caccia alla ragazza mora, complice dei rapitori. Negli atti un possibile colpo di scena: era bionda e indossava una parrucca?; Mirella Gregori, la nuova pista e l'identikit. La nuova memoria in Commissione; Emanuela Orlandi, ecco i verbali: tutte le bugie di Laura Casagrande, l’amica indagata; Emanuela Orlandi, il giallo della ragazza dai capelli scuri e ricci vista con lei prima della scomparsa.

Emanuela Orlandi, il giallo della "ragazza dai capelli scuri e ricci" vista con lei prima della scomparsa - I nuovi scenari dopo l'indagine a carico di Laura Casagrande, dalla parrucca al Fronte Turkesh ... virgilio.it