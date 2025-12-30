Recentemente, Teheran ha mantenuto un tono variabile sul proprio programma missilistico, tra annunci ufficiali e smentite. Con le crescenti preoccupazioni internazionali, in particolare da Israele, sulla potenza militare iraniana, la questione rimane centrale nel panorama geopolitico della regione. Questo continuo equilibrio tra dichiarazioni e ambiguità segnala l’incertezza sulle reali capacità di Teheran e il suo intento strategico.

Istanbul. Tra le crescenti preoccupazioni israeliane per il programma missilistico iraniano, la settimana scorsa Teheran è sembrata piuttosto combattuta su quale messaggio voler inviare riguardo alle proprie capacità militari. Un organo di stampa affiliato al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, che supervisiona il programma dei missili balistici, ha riferito che in varie zone del paese si erano svolti test missilistici. Ma poi la tv di stato iraniana ha rapidamente smentito, negando che si fossero verificati test di qualunque tipo. Questo botta e risposta è arrivato alla vigilia del viaggio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Florida, per un incontro con il presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A che punto è Teheran con i suoi missili. Annunci e smentite dall'Iran

