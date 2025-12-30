A Camogli le festività si chiudono in bellezza con concerti mercatini e spettacoli

A Camogli, le festività si concludono con una serie di eventi tra concerti, mercatini e spettacoli. Sabato 3 gennaio alle 16:30, presso l’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina in via della Repubblica, si terrà il concerto del Coro Musicanova di Levanto, promosso dall’associazione Laeti Cantores Camuli. Un’occasione per vivere momenti di musica e socialità in un’atmosfera tranquilla e di festa.

tanti eventi a Camogli per saliutare l'arrivo del nuovo anno. Sabato 3 gennaio, alle 16:30, all'Oratorio dei Santi Prospero e Caterina, in via della Repubblica, concerto del Coro Musicanova di Levanto, a cura dell'associazione Laeti Cantores Camuli. Con: Alessio Donati (flauti), Filippo Bordoni.

