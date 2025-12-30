A CAMARDA SI RIPETE LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE

Domenica 28 dicembre 2025, a Camarda (L’Aquila), si è svolta la XXXIV edizione del Presepe Vivente, organizzata dall’associazione culturale “Il Treo”. L’evento, che ogni anno richiama visitatori e appassionati, mantiene viva la tradizione del presepe vivente, offrendo un’occasione di riflessione e di valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della comunità, confermando l’importanza di preservare le tradizioni popolari

XXXIV EDIZIONE di Giuseppe Lalli CAMARDA (L'Aquila) – Domenica 28 dicembre 2025 si è svolta a Camarda, per iniziativa dell'associazione culturale "Il Treo", la XXXIV edizione del " Presepe Vivente". Il percorso ha preso le mosse dalla ariosa piazzetta di Piedi la Forma, dove, in un angolo alberato, ad intonare arie natalizie, era la "Corale L'Aquila", per snodarsi poi, parallelamente alla strada del "Fossato", lungo via delle Pagliara, via del Colle, via Camardella, quel piccolo dedalo di viuzze che ancora in un passato non lontano costituiva il ventre del grazioso villaggio, il suo cuore pulsante.

