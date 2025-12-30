A caccia di botti non omologati | si setacciano negozi e bancarelle
Con poche ore rimaste, si intensificano i controlli sui negozi e le bancarelle alla ricerca di botti non omologati. La presenza di questi materiali può rappresentare un rischio serio per la sicurezza, anche grave. È fondamentale individuare e rimuovere preventivamente eventuali ordigni non conformi, per garantire un ambiente più sicuro durante le festività e prevenire incidenti evitabili.
Sono rimaste poche ore, forse fin troppo poche, per scovare i botti non omologati che potrebbero trasformarsi in autentiche trappole, anche mortali. Anche nell'Agrigentino, da un po' a dire il vero, è scattato l'autentico tour de force da parte di poliziotti, guardia di finanza, carabinieri e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
