A caccia di botti non omologati | si setacciano negozi e bancarelle

Con poche ore rimaste, si intensificano i controlli sui negozi e le bancarelle alla ricerca di botti non omologati. La presenza di questi materiali può rappresentare un rischio serio per la sicurezza, anche grave. È fondamentale individuare e rimuovere preventivamente eventuali ordigni non conformi, per garantire un ambiente più sicuro durante le festività e prevenire incidenti evitabili.

