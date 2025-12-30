A bordo di un taxi nella città blindata 33 minuti per fare 500 metri | Ho dovuto far scendere due disabili
A causa di ritardi nel traffico, un passeggero in taxi ha dovuto far scendere due persone disabili per consentire il passaggio. La città si prepara all’atteso concerto di Coez, evento che sta attirando grande interesse e afflusso di pubblico, confermando il suo ruolo di importante centro culturale e musicale.
C’è grande fermento in città per l’attesissimo concerto di Coez, un appuntamento capace di richiamare pubblico e attenzione ben oltre i confini cittadini. L’organizzazione messa in campo è stata mastodontica, con un articolato piano di sicurezza e una chiusura al traffico pensata per garantire lo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
