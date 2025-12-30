A Bisaccia Riflessioni sul Creato e sulla dignità umana

Un momento di ascolto e meditazione dedicato al valore dell’essere umano e al rapporto con il Creato. Il 30 dicembre, alle ore 18:00, la Chiesa Concattedrale di Bisaccia ospiterà l’incontro “Riflessioni sul Creato e sulla dignità umana”, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

