A 89 anni in condizioni critiche nell' Utic mio nonno salvato e dimesso dopo 10 giorni

Riceviamo una lettera di ringraziamento da parte di un lettore di BrindisiReport, che racconta l’esperienza del proprio nonno, ricoverato all’Utic dell’ospedale Perrino. A 89 anni, in condizioni critiche, il paziente è stato salvato e dimesso dopo dieci giorni di terapia intensiva. Un messaggio di gratitudine per il personale che ha contribuito al suo recupero e alla sua ripresa.

