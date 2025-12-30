A 89 anni in condizioni critiche nell' Utic mio nonno salvato e dimesso dopo 10 giorni

Riceviamo una lettera di ringraziamento da parte di un lettore di BrindisiReport, che racconta l’esperienza del proprio nonno, ricoverato all’Utic dell’ospedale Perrino. A 89 anni, in condizioni critiche, il paziente è stato salvato e dimesso dopo dieci giorni di terapia intensiva. Un messaggio di gratitudine per il personale che ha contribuito al suo recupero e alla sua ripresa.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento giunta in redazione al personale del reparto Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica o coronarica) dell'ospedale Perrino da parte di un lettore di BrindisiReport. Egli si rivolge alle cure prestate dal personale sanitario a suo nonno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

