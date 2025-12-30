85 femminicidi in 10 mesi in Italia

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 20 ottobre 2023, sono state registrate 85 donne vittime di femminicidio in Italia, secondo il 12° Rapporto Eures. Un dato che evidenzia la persistenza di un problema grave e ancora attuale, che richiede attenzione e impegno per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura di rispetto e tutela delle donne.

20.42 Dal 2025 che sta per finire arriva un quadro statistico inquietante:tra il 1° gennaio e il 20 ottobre le donne vittime di omicidio volontario sono state 85,secondo il 12° Rapporto Eures. Resta stabile la regola non scritta: le donne muoiono soprattutto in ambito familiare o affettivo, per mano di un partner o ex. Eures segnala che il fenomeno prevale al Nord,con la Lombardia in testa. Inoltre la relazione Istat stima che il 31,9% delle donne tra 16 e 75 anni abbia subìto nella vita almeno una violenza fisica o sessuale. Nel 2025, la Lombardia è stata segnata da una lunga scia di femminicidi e transicidi: donne uccise dai loro partner o ex, persone trans che hanno subito discriminazioni. Vite spezzate troppo presto. Sembrava un suicidio la morte di Ramona Rinaldi, trovata se

