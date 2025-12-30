50 scosse una dopo l’altra Terremoto nel cuore dell’Italia | paura per lo sciame sismico

Nella Val Tiberina, tra Toscana e Umbria, si sta verificando uno sciame sismico iniziato nel pomeriggio di ieri, ancora in corso. Sono state registrate numerose scosse consecutive, generando preoccupazione nella popolazione locale. La situazione viene monitorata dalle autorità, mentre si cerca di valutare eventuali danni e di garantire la sicurezza delle comunità interessate.

È in corso uno sciame sismico in Val Tiberina, tra Toscana e Umbria, iniziato dal pomeriggio di ieri e tuttora attivo. Secondo i dati disponibili, sono state registrate oltre 50 scosse, in gran parte di bassa magnitudo, generalmente inferiori a ML 2.0. Gli eventi sono stati avvertiti solo lievemente dalla popolazione e non si segnalano danni a persone o cose. L’evento più recente è stato registrato alle 14:28 di oggi (ora italiana). Il terremoto ha avuto una magnitudo ML 2.0 ed è localizzato 4 chilometri a nord-est di Anghiari, in provincia di Arezzo. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 43. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

