32 dicembre | raccolta fondi per il Capodanno in ritardo con gli artisti locali il progetto

“32 dicembre” è un’iniziativa promossa da artisti salernitani, ispirata al film di Luciano De Crescenzo, per raccogliere fondi destinati a un evento di Capodanno in ritardo. Il progetto mira a coinvolgere la comunità locale attraverso un gesto di solidarietà, offrendo un’occasione di condivisione e sostegno, anche oltre le festività ufficiali. Un’opportunità per valorizzare il talento e l’impegno degli artisti locali.

“32 dicembre”: è questo il progetto lanciato da un gruppo di artisti salernitani, il cui titolo si ispira a un film di Luciano De Crescenzo, in cui il personaggio interpretato da Enzo Cannavale, non potendo festeggiare il Capodanno come avrebbe voluto, lo celebra nei giorni successivi. Così è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

