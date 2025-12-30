32 dicembre | raccolta fondi per il Capodanno in ritardo con gli artisti locali il progetto
“32 dicembre” è un’iniziativa promossa da artisti salernitani, ispirata al film di Luciano De Crescenzo, per raccogliere fondi destinati a un evento di Capodanno in ritardo. Il progetto mira a coinvolgere la comunità locale attraverso un gesto di solidarietà, offrendo un’occasione di condivisione e sostegno, anche oltre le festività ufficiali. Un’opportunità per valorizzare il talento e l’impegno degli artisti locali.
“32 dicembre”: è questo il progetto lanciato da un gruppo di artisti salernitani, il cui titolo si ispira a un film di Luciano De Crescenzo, in cui il personaggio interpretato da Enzo Cannavale, non potendo festeggiare il Capodanno come avrebbe voluto, lo celebra nei giorni successivi. Così è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Federica Tripoli muore a 32 anni: era tenente di vascello della Marina. Donati gli organi, la famiglia apre una raccolta fondi
Leggi anche: Con il concerto di Capodanno, torna la raccolta fondi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie in difficoltà
Caso Roggero, Salvini sfida le sentenze e lancia la raccolta fondi: “Io sto con il gioielliere”; Un successo la raccolta fondi per aiutare l’Auser a comprare il pullmino; Foggia e il grande show del Natale: spettacoli, street band, mercatini e villaggio Slow; Fondi: raccolta novembre frena a -4,5 mld, da inizio anno quasi +29 mld.
"32 dicembre": raccolta fondi per il Capodanno in ritardo con gli artisti locali, il progetto - Maria di Ogliara, inaugurando simbolicamente il Capodanno "fuori tempo" ... salernotoday.it
RACCOLTA ORGANICO E INDIFFERENZIATA – MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE Si informa la cittadinanza che MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE, in via eccezionale, ci sarà la raccolta di organico e indifferenziata. Non sarà invece effettuata la raccolta del vetro, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.