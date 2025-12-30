31 dicembre ecco quali saranno i supermercati aperti | dove andare a fare la spesa

Il 31 dicembre molte persone si preparano per le festività, cercando di completare gli acquisti di fine anno. Per evitare inconvenienti, è importante sapere quali supermercati saranno aperti e gli orari di apertura. Questa guida offre informazioni aggiornate sui negozi che resteranno aperti, aiutando a pianificare gli acquisti dell’ultimo minuto in modo semplice e pratico.

Il 31 dicembre si preannuncia, come ogni anno, una giornata frenetica, ricca di preparativi e acquisti da fare all'ultimo minuto; per evitare di trovare le serrande abbassate, è fondamentale conoscere gli orari dei supermercati. Purtroppo non vi è una regola precisa, dato che orari e aperture dipendono dalle varie catene proprietarie dei punti vendita. Il consiglio è sempre quello di informarsi prima di uscire di casa, onde evitare delusioni e viaggi a vuoto. Ad ogni modo, sono tanti i punti vendita che saranno aperti anche nel giorno di Capodanno. Aldi, Esselunga e Lidl, ad esempio, sono spesso aperti, anche se ovviamente avranno degli orari ridotti per permettere ai dipendenti di tornare a casa un po' prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 31 dicembre, ecco quali saranno i supermercati aperti: dove andare a fare la spesa Leggi anche: Supermercati aperti il 31 dicembre 2025, dove fare la spesa e gli orari Leggi anche: Quali supermercati saranno aperti il 31 dicembre e l’1 gennaio? L’elenco completo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Supermercati a Natale e Capodanno, le catene e i centri commerciali aperti: mappe d'Italia da cliccare per andare sul sicuro; Supermercati aperti il 31 dicembre 2025, dove fare la spesa e gli orari; Regali dell'ultimo minuto e shopping. Tutti i centri commerciali aperti a Roma a Natale; Natale 2025, quali supermercati e negozi resteranno aperti per le feste. 31 dicembre, ecco quali saranno i supermercati aperti: dove andare a fare la spesa - Nel giorno di Capodanno non tutti gli esercizi commerciali saranno aperti, pertanto è bene informarsi prima di andare a fare la spesa ... ilgiornale.it

