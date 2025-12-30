30 dicembre Nostra Signora di Garaison | la miracolosa trasformazione del pane

Il 30 dicembre si celebra Nostra Signora di Garaison, un evento legato a una significativa apparizione mariana nel sud della Francia. Questa devozione, radicata nel tempo, ricorda la miracolosa trasformazione del pane e la storia di una giovane veggente. La figura di Garaison rappresenta un importante patrimonio spirituale e culturale, testimoniando la fede e la tradizione religiosa di questa regione.

Nel sud della Francia è forte e radicata la devozione a Nostra Signora di «Garaison», apparsa a una giovanissima veggente diversi secoli prima di Lourdes. L'iniziale scetticismo sulle apparizioni fu vinto dalla miracolosa trasformazione del pane avvenuta davanti a diversi testimoni. A lungo, prima delle celebri apparizioni di Lourdes, il santuario di Notre-Dame-de-Garaison (Nostra Signora di Garaison) fu meta di pellegrinaggi. La miracolosa trasformazione del pane davanti a numerosi testimoni è uno dei segni più eclatanti lasciati da Nostra Signora di Garaison.

