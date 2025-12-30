Scopri una selezione di 26 film per tutta la famiglia disponibili su Netflix. Queste pellicole offrono momenti di svago condiviso, adatti a grandi e piccoli, con storie che spesso combinano divertimento e emozioni. Un’ottima occasione per trascorrere una serata in compagnia, trovando film adatti a ogni età e preferenza, senza rinunciare alla qualità e alla semplicità.

È ancora possibile guardare film per famiglie riuscendo a divertirsi tutti insieme o, magari, trovando una pellicola piacevole che risulti, a tratti, anche commovente? A quanto pare, si. Netflix, oltre a mette a disposizione tante nuove uscite tra serie romantiche, teen o titoli crime che stanno scalando la classifica delle visualizzazioni, può vantare nel suo catalogo diversi titoli che riescono a coinvolgere e appassionare adulti e bambini. Nuove uscite originali, film cult che hanno già conquistato generazioni di adolescenti, commedie che presentano nel cast star hollywoodiane e pellicole italiane divertenti o che aiutano a riflettere su tematiche importanti: ce n’è per tutti i gusti! Ecco i titoli da non perdere assolutamente! K-Pop Demon Hunters (2025). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 26 film per una serata in famiglia targata Netflix

Leggi anche: 3 film Netflix perfetti per una serata sul divano: dalla stop-motion all’azione pura

Leggi anche: Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Ottobre, in prima serata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I film da vedere in tv il 25 e 26 dicembre: in prima serata su Rai, Finivest e La7; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 26 dicembre; Natale, tutto quello che c’è da vedere in Tv; La programmazione delle feste dedicata alle famiglie.

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 26 Dicembre, in prima serata - Stasera in TV, Venerdì 26 Dicembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ... msn.com