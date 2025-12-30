25 Aprile lutto nazionale | graffiti d' odio neonazista sui muri di Forni di Sotto

In un'area trafficata di Forni di Sotto sono stati rinvenuti graffiti con simboli neonazisti, situati in una galleria comunale. La presenza di questi messaggi rappresenta un atto di odio che ha suscitato preoccupazione nella comunità. L'episodio si inserisce in un contesto di sensibilità particolare, considerando anche il significato simbolico del 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione.

Sono comparsi in una galleria del comune di Forni di Sotto, in un tratto di strada trafficato, visibili da tutti. Tra i graffiti a bomboletta nera c'è il patibolo di un impiccato con appesi falce e martello, ma anche ‘88’ per "HH", o "Heil Hitler", sopra un "Dux" a caratteri maiuscoli e dentro un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

