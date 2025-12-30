2025 lo squallore dell’Occidente che rinnegò Democrazia e Illuminismo

Il 2025 segna un momento di riflessione sul percorso dell’Occidente, evidenziando come siano stati compromessi i principi fondamentali di Democrazia e Illuminismo. Con lo sguardo rivolto al passato e al presente, si evidenzia la perdita di quei valori che avevano reso più civile e umano il nostro contesto sociale, lasciando spazio a un quadro più complesso e meno stabile. Un bilancio necessario per comprendere le sfide future.

Fine anno, tempo di bilanci oltrepassando la quotidianità. E ancora una volta lo sguardo a campo lungo mette in tutta evidenza l’avvenuto – spietato – smantellamento di quel vasto patrimonio di valori e istituzioni che avevano reso più umano il mondo chiamato Occidente; che un testimone mai fazioso – Ralf Dahrendorf – definì “ricco, civile e illuminato”. L’assetto più generoso che la nostra specie abbia mai conosciuto. E perso. Ossia quella democrazia ridotta ormai a cumulo di macerie. Devastazione compiuta attraverso l’uso luciferino delle parole, come disarmo totale della volontà atta a tutelarne senso e significato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 2025, lo squallore dell’Occidente che rinnegò Democrazia e Illuminismo Leggi anche: Curtis Yarvin, l’Illuminismo nero e la crisi europea della democrazia Leggi anche: Ucraina, democrazia a metà e Occidente senza sovranità: l’illusione del comando politico europeo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Negli ultimi giorni è circolato sui social un estratto di un intervento di Alessandro Barbero, in cui lo storico sostiene che l’Occidente avrebbe “deciso” che gli ucraini ci somigliano e che, per questo, li avremmo difesi, ignorando che, secondo lui, Ucraina e Russi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.