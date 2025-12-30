18enne accoltellato a napoli restano in carcere i minori indagati

A Napoli, sono stati confermati in carcere i quattro minori accusati di aver coinvolto in un episodio di violenza il 18enne Bruno Petrone. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del 27 dicembre, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di fenomeni di cronaca che richiedono attenzione e approfondimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Restano in carcere i quattro giovani accusati di avere accoltellato a Napoli il 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. Lo ha deciso il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Anita Polito che ha accolto le richieste formulate dal pm Claudia De Luca dopo gli interrogatori di garanzia che si sono svolti oggi. Secondo quanto si è appreso tutti i ragazzi hanno confermato le dichiarazioni rese ai carabinieri il giorno in cui si sono presentati in caserma accompagnati dai loro avvocati negato e negato che l’accoltellamento fosse stato premeditato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

