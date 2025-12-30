130 aerei in volo e razzi durante i giochi di guerra | la mossa dell' anaconda della Cina a Taiwan

La Cina ha intensificato le esercitazioni militari vicino a Taiwan, con 130 aerei in volo e lanci di razzi. Durante il secondo giorno dell’operazione Justice Mission 2025, le forze di Pechino hanno simulato il blocco di porti strategici e attacchi marittimi, mantenendo alta la tensione nella regione. Queste manovre rappresentano una delle mosse più articolate dell’anaconda cinese nei confronti dell’isola.

Proseguono le esercitazioni militari della Cina nei pressi di Taiwan. Nel secondo giorno dell'operazione Justice Mission 2025 le forze di Pechino hanno lanciato razzi, simulato un blocco dei porti chiave dell'isola e attacchi a obiettivi marittimi. Dal canto suo, Taipei ha riferito di aver rilevato 130 aerei e 22 navi da guerra rivali in azione nelle ultime 24 ore; si tratta del numero più alto di velivoli cinesi segnalati in un solo giorno dal 15 ottobre 2024. Le manovre del Dragone si svolgono in cinque zone marittime e aeree attorno a Taiwan, con pattugliamenti aerei e marittimi, attacchi di precisione simulati e manovre antisommergibile; toccheranno – e hanno toccato - anche quelle che il governo taiwanese considera le proprie acque territoriali, ossia entro 12 miglia nautiche dalla costa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

