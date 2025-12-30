1 Gennaio 2026 | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 1° gennaio segna l'inizio ufficiale dell’anno civile, una tradizione con radici nell’antica Roma. In questa giornata, l’oroscopo segno per segno e l’almanacco offrono spunti di riflessione e orientamento per il nuovo anno. Un momento di rinnovamento e di proposte, per affrontare con consapevolezza i mesi a venire.

Oggi è Capodanno, il primo giorno dell’anno civile. L’inizio ufficiale dell’anno al 1° gennaio ha origini nell’antica Roma, questa data fu adottata dal 153 a.C., in precedenza l’anno cominciava a marzo. Il mese di gennaio prende il nome da Giano, divinità dei passaggi e dei nuovi inizi. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 1 Gennaio 2026: oroscopo segno per segno e almanacco Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di Gennaio 2026: previsioni segno per segno Leggi anche: Oroscopo Gennaio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'oroscopo di gennaio 2026 di Elle Decor Italia, segno per segno; Oroscopo Gennaio 2026, previsioni e consigli mensili per tutti i segni. VIDEO; L’oroscopo della prima settimana di gennaio 2026; La classifica dei segni più fortunati di gennaio 2026. L'oroscopo del giorno 1° gennaio 2026 e pagelle: opportunità inedite per l'Ariete - Il Leone prende un bel 'dieci' in pagella, Scorpione invogliato ad indagare su ciò che si cela dietro la banalità ... it.blastingnews.com

Oroscopo dall’1 al 7 Gennaio 2026: chiudete la porta, tornano gli ex dal passato. Per 3 segni è l’ora della verità - Inizio anno sotto l’influenza delle stelle: incontri inattesi e momenti di verità per alcuni segni. rumors.it

Oroscopo Gennaio 2026: 1 segno si innamora, 2 hanno fortuna nel lavoro, 3 soldi e potere - Il mese di gennaio sarà molto intenso e di successo per tutta una serie di segni zodiacali: ecco quali, nel dettaglio. blitzquotidiano.it

OROSCOPO 2026 segno per segno

OROSCOPO 2026 Le previsioni segno per segno per il nuovo anno sono arrivate. Salute, lavoro, amore e fortuna: cosa ti riservano le stelle Venerdì 2 gennaio in edicola con L’Unione Sarda Speciale di 8 pagine dedicato all’oroscopo 2026 - facebook.com facebook

Oroscopo, la top 5 dei segni fortunati dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 di Simon and the Stars x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.