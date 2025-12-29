Zone a monte dimenticate | Carbone nella calza per l’amministrazione

Alla fine dell’anno, il Circolo della Montagna di Rifondazione esprime un giudizio critico sulla gestione dell’amministrazione cittadina. Le zone a monte, spesso trascurate, rappresentano un esempio di dimenticanza e mancanza di attenzione. È importante analizzare le criticità e riflettere sulle strategie future per migliorare la qualità della vita in queste aree, che meritano un intervento concreto e mirato.

Fine anno, momento di bilanci. Il giudizio sulla città del Circolo della Montagna di Rifondazione è del tutto negativo. "La montagna – si legge in una nota – sta aspettando risposte che non arrivano. Le piogge della metà di novembre hanno aggravato la già disastrosa situazione delle nostre montagne. A Casette la strada principale è ancora chiusa al traffico, creando quindi enormi disagi alla popolazione. Nulla è stato fatto, se non delimitare la zona con segnaletica. Ricordiamo che una famiglia da un mese e mezzo è costretta a vivere fuori casa e nessuna risposta è arrivata. Gli autobus arrivano in paese, passando per il bacino marmifero, ma lasciano scoperto dal servizio mezzo centro abitato costringendo così studenti e anziani a una “passeggiata” fuori programma". 🔗 Leggi su Lanazione.it

