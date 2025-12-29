Zinzi (Lega) critica la presenza di Roberto Fico da solo all’insediamento del Consiglio Regionale, sottolineando come questa situazione rappresenti un problema per la Campania. La mancanza della Giunta, secondo l’esponente leghista, compromette l’efficacia delle risposte su sanità, welfare e trasporti, in un momento in cui le istituzioni devono garantire stabilità e attenzione alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese della regione.

Tempo di lettura: 1 minuto “ L’immagine del Presidente Roberto Fico che si presenta da solo, senza la Giunta, all’insediamento del Consiglio Regionale è una gran brutta figura e un danno per i cittadini, le famiglie e le imprese della Campania che sono in attesa di risposte su sanità, welfare, trasporto pubblico e con l’esercizio provvisorio del bilancio che incombe. Mentre in Veneto, il governo regionale targato Lega è al lavoro ormai da più di due settimane ed è concentrato sulle questioni che interessano la vita reale delle persone, in Campania, a 35 giorni dal voto, la sinistra è già andata completamente in frantumi, paralizzata dalle lotte interne di potere dei capicorrente e dal conflitto con l’ex presidente De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Fico senza giunta, un grave danno per la Campania”

Leggi anche: Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd

Leggi anche: Campania, Zinzi (Lega): “La notizia di oggi è che il centrodestra vincerà”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

GIUNTA FICO, E’ IL MOMENTO DELLE SCELTE: IL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE SEMPRE PIU’ VICINO; Opposizione, il pressing sul governatore: «Manca l’esecutivo: rinviare il Consiglio»; GIANPIERO ZINZI (LEGA): “DAL MINISTERO DI SALVINI IN ARRIVO FONDI PER LE CHIESE IN CAMPANIA”; Centrodestra compatto, pressing su Fico: «Senza Giunta si rinvii il Consiglio» - Salernonotizie.it.

Campania: Zinzi (Lega), 'Borrelli ci dica se Fico ha carte in regola per ormeggiare barca' - "Strano che a Borrelli, massimo esperto della caccia alle auto in sosta vietata e ai parcheggiatori abusivi in Campania, non sia ancora venuto in mente di andare a ... iltempo.it

Campania: Lega punta su Zinzi, primi 55 comitati per Regionali - "Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati 'Zinzi presidente della Campania', la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. ansa.it

Regionali Campania, perché la candidatura del leghista Zinzi può andare avanti. Molto dipende da Piantedosi - «Moderato e radicato», lo definisce chi lo ha conosciuto in Consiglio regionale Campania e anche oggi alla Camera. fanpage.it

Gold WebTv. . Gli auguri di Natale della Lega Caserta. On. Zinzi parla di Antonella Piccerillo neo Commissaria Provinciale, delle provinciali, della costituenda giunta regionale. E poi, obiettivo e sogno per il 2026 - facebook.com facebook