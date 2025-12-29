Ziliani affonda la Juve | I media parlano di cose false E Maresca gli ha aiutati

Paolo Ziliani critica la gestione dell’ultima partita della Juventus, sottolineando come alcuni media abbiano diffuso informazioni non accurate. In particolare, il commentatore evidenzia un presunto aiuto da parte dell’arbitro Maresca, alimentando discussioni sulla trasparenza e l’imparzialità nel calcio italiano. Questa analisi si inserisce nel contesto di un’analisi più ampia sulle dinamiche che coinvolgono la squadra torinese e la percezione pubblica.

Paolo Ziliani su X ha parlato della Juventus, non andandovi come al solito per il sottile. L'ATTACCO ALLA JUVE – « Juventus a -1 dalla vetta", "Spalletti in zona scudetto". L'informazione un tanto al chilo dei media italioti che dimenticano le due partite in meno giocate da Inter, Milan e Napoli Pur di vendere una copia in più i giornali sportivi non hanno esitato ieri a celebrare un fasullo -1 in classifica diventato -4 il giorno dopo e destinato a diventare -7 dopo il recupero Inter-Lecce.

Juve, Ziliani affonda Elkann: 'Concetti da bambino delle elementari letti col gobbo' - Il giornalista è tornato sulle recenti dichiarazioni espresse dall'ad di Exor sulla mancata cessione della Juve a Tether ... it.blastingnews.com

Ziliani: “Che balla sulla Juve! E Maresca che aveva paura di Napoli ora potrà…” - Paolo Ziliani ha commentato così i titoli dei giornali sulla Juventus in zona scudetto. msn.com

