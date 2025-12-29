Zielinski Inter è tornato il Piotr del Napoli | Non sbaglia una partita! L’elogio

Piotr Zielinski, ora giocatore dell’Inter, si sta confermando come un elemento affidabile in campo. Dopo aver lasciato il Napoli, ha dimostrato di mantenere alta la sua qualità e costanza nelle prestazioni. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per la squadra, contribuendo con impegno e precisione. Il suo ritorno in Serie A sta suscitando interesse e conferma la sua reputazione di centrocampista di livello.

Inter News 24 della Gazzetta dello Sport al centrocampista polacco. Tra i protagonisti assoluti della risalita in vetta dell'Inter spicca il nome di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, sotto la guida sapiente dell'allenatore Cristian Chivu, sta vivendo una seconda giovinezza, dimostrando una continuità di rendimento che sembrava smarrita nella passata stagione. La prestazione maiuscola offerta contro l'Atalanta conferma che l'ex Napoli non è più una semplice alternativa di lusso, ma un titolare aggiunto nello scacchiere tattico dei nerazzurri.

La stoccata di Zielinski ad #Inzaghi #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #atalantainter - facebook.com facebook

Giocatore bello, a tratti bellissimo da vedere. Vero valore aggiunto in questo momento dell'Inter. Altra partita da incorniciare per Piotr Zielinski x.com

