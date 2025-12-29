Zielinski che bordata ad Inzaghi | L’anno scorso…
Dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, Piotr Zielinski ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN. Il centrocampista, riflettendo sull’incontro, ha anche commentato le parole di Inzaghi e analizzato gli aspetti chiave della partita, offrendo un punto di vista obiettivo e dettagliato sulla prestazione della squadra. Le sue dichiarazioni forniscono uno sguardo diretto e sincero sull’andamento del match e sulle dinamiche interne alla squadra nerazzurra.
Zielinski. Dopo il successo dell’ Inter sul campo dell’ Atalanta, Piotr Zielinski ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, lasciandosi andare a dichiarazioni sincere e significative. Il centrocampista polacco ha subito sottolineato l’importanza della vittoria: “ Quando vinci sei sempre felice, abbiamo fatto un’ottima partita “. Un match non semplice, in cui secondo Zielinski la squadra avrebbe potuto chiudere prima i conti: “ Nel primo tempo c’è mancata cattiveria sottoporta, nel secondo tempo siamo stati bravi “. Il numero 7 nerazzurro ha poi elogiato i compagni, citando in particolare l’azione decisiva: “ Bravo Pio Esposito che ha servito il nostro bomber, ci ha fatto vincere la partita “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
