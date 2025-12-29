Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta durante un’intervista su Dazn. Ha parlato del suo ruolo e dell’importanza di Chivu nel coinvolgimento della squadra, sottolineando come la squadra si stia preparando con attenzione alla stagione. Zielinski ha anche espresso ambizioni di successo, lasciando intendere l’obiettivo di conquistare lo scudetto.

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta. Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Piotr Zielinski ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’UMORE NELLO SPOGLIATOIO – « Quando vinci sei sempre felice, poi dopo aver fatto un’ottima partita. Nel primo tempo ci è mancata cattiveria sotto porta. Nel secondo tempo siamo stati bravi, soprattutto Pio a recuperare palla e servire il nostro bomber che ci ha portato a vincere la partita » SE DOVESSIMO VINCERE LO SCUDETTO COLOROREI NUOVAMENTE I CAPELLI AL GIORNALISTA DE GIUSEPPE? – « Non ci ho ancora pensato, ma sono anche disposto a colorargli i capelli » SE PROVO PIU’ GUSTO A FARE PARTE DI QUESTA INTER? – « Diciamo che prima di questa stagione sono partito anche dalla terza fila, nelle seconde linee non ero mai schierato! Ma io ho sempre creduto in me stesso, sapevo delle mie qualità e che avrei potuto farle vedere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski a Dazn: «Con Inzaghi non ero nemmeno tra le seconde linee, Chivu ci coinvolge tutti! Se dovessimo vincere lo scudetto…»

