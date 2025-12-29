Nel match di sabato 27 dicembre, l’ingresso di Edon Zhegrova ha avuto un impatto decisivo sul risultato. In soli 30 minuti, il suo contributo ha aiutato la squadra a cambiare volto alla partita contro il Pisa, dimostrando quanto la sua presenza possa fare la differenza in momenti chiave.

Dopo l’ingresso di Edon Zhegrova nella sfida di sabato 27 dicembre contro il Pisa, la partita è cambiata radicalmente. Nonostante non sia partito titolare è riuscito a distinguersi in campo e, subentrando nella ripresa, ha portato la squadra a segnare i due gol della vittoria. La Juventus porta a casa la vittoria per 0-2 con le reti di Kalulu e Yildiz. Dall’ingresso ai gol vittoria, come Zhegrova si destreggia in campo. Il numero undici bianconero tocca il terreno di gioco intorno al minuto 60 del secondo tempo, subentrando al posto di Locatelli e regalando a squadra e tifosi una buonissima prestazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Zhegrova spacca il match: 30 minuti per affondare il Pisa

La Juve non si ferma, a Pisa messaggio al campionato: Kalulu-Yildiz, Spalletti secondo per una notte; Zhegrova Juve l’esterno entra nella ripresa e spacca la partita | numeri da top player nella mezz’ora che Spalletti gli ha concesso a Pisa; Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

